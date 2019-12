Deutsche Steuerberater-Versicherung, Pensionskasse des steuerberatenden Berufs VVaG: Vertreterversammlung beschließt vorgelegtes Sanierungskonzept nach § 16 Abs. 3 der Satzung DGAP-Ad-hoc: Deutsche Steuerberater-Versicherung, Pensionskasse des steuerberatenden Berufs VVaG / Schlagwort(e): Sonstiges/Jahresergebnis Deutsche Steuerberater-Versicherung, Pensionskasse des steuerberatenden Berufs VVaG: Vertreterversammlung beschließt vorgelegtes Sanierungskonzept nach § 16 Abs. 3 der Satzung 12.12.2019 / 10:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad hoc Mitteilung Identi- Deutsche Steuerberater-Versicherung Pensionskasse des tät des steuerberatenden Berufs VVaG Poppelsdorfer Allee 24 53115 Emitten- Bonn ten ISIN DE000A13R483 WKN A13R48 Identi- Petra Albrecht, Vorstand [1]p.albrecht@ds-versicherung.de tät der 0228/98213-52 Martin Bollmann, Vorstand mittei- [2]m.bollmann@ds-versicherung.de 0228/98213-60 1. lenden mailto:p.albrecht@ds-versicherung.de 2. Person mailto:m.bollmann@ds-versicherung.de Insider- informa- tion Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Vertreterversammlung beschließt vorgelegtes Sanierungskonzept nach § 16 Abs. 3 der Satzung Mit Ad-hoc-Mitteilung vom 12.11.2019 hatte die Emittentin darüber informiert, der am 11.12.2019 stattfindenden Vertreterversammlung ein Sanierungskonzept zur Beschlussfassung vorgelegt zu haben, welches durch Herabsetzung von Leistungen die dauernde Erfüllbarkeit der Ansprüche der Versicherten sicherstellen soll. Die Vertreterversammlung hat am 11.12.2019 das vom Vorstand in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, dem Verantwortlichen Aktuar, dem eingesetzten Treuhänder und dem Abschlussprüfer entwickelte Sanierungskonzept nach § 16 Abs. 3 der Satzung beschlossen. Es sieht vor, dass die Leistungen an die Versicherten herabgesetzt werden. Die Vertreterversammlung der Deutschen Steuerberater-Versicherung hat auf der Grundlage des Sanierungskonzeptes den Jahresabschluss zum 31.12.2018 festgestellt, ohne dass eine ansonsten erforderliche Verstärkung der Deckungsrückstellung zum 31.12.2018 um rund 158 Mio. erfolgen musste (siehe dazu Ad-hoc-Mitteilung vom 19.06.2019). Diese Summe hätte die Emittentin nicht aus eigener Kraft aufbringen können. Wäre das Sanierungskonzept gescheitert, hätte der Vorstand der Emittentin gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gem. § 311 Abs. 1 S. 2 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) die nun abgewendete Überschuldung anzeigen müssen. Diese Information ist kursrelevant, weil sie unmittelbar die Erfüllung der Verpflichtungen der Emittentin betrifft, die mit den begebenen Inhaberschuldverschreibungen verbunden sind. Denn im Falle der Anzeige der Überschuldung an die BaFin nach § 311 Abs. 1 S. 2 VAG hätte schon nach dem Wortlaut der Anleihebedingungen ein Fall des Rangrücktritts gem. § 2 Abs. 1 S. 1 und S. 2 der Anleihebedingungen vorgelegen mit der Folge, dass Zahlungen auf die Schuldverschreibungen erst erfolgen dürfen, wenn alle Ansprüche gegen die Emittentin aus nicht nachrangigen Verbindlichkeiten vollständig befriedigt sind. Die Entscheidung der BaFin über den angedrohten Widerruf der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb nach § 304 VAG (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 12.11.2019) steht noch aus. Bekanntgabe der Insiderinformation 12.12.2019 / 10:30 Uhr über den Dienstleister EQS Group AG Karlstr. 47 80333 München Bonn, den 12.12.2019 Petra Albrecht Martin Bollmann 12.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Steuerberater-Versicherung, Pensionskasse des steuerberatenden Berufs VVaG Poppelsdorfer Allee 24 53115 Bonn Deutschland Telefon: 0228 - 98 213-0 Fax: 0228 - 98 213-11 E-Mail: info@ds-versicherung.de Internet: www.ds-versicherung.de ISIN: DE000A13R483 WKN: A13R48 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 934483 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 934483 12.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A13R483 AXC0138 2019-12-12/10:35