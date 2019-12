Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es sind spannende Tage derzeit an den Aktienmärkten. Mit den Sitzungen der Fed und der EZB sowie der Wahl in Großbritannien gibt es wichtige Einflussfaktoren für den DAX. Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank rät Anleger an Bord zu bleiben. Die Expertin analysiert den Deutschen Leitindex kurz-, mittel- und langfristig unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt sie, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.