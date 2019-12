Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel mit moderaten Gewinnen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.138,68 Punkten nach 3.123,12 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Plus von 15,56 Punkten bzw. 0,50 Prozent.Das europäische Marktumfeld hat nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die dabei keine Veränderungen vorgenommen und eine weitere Zinspause im kommenden ...

