(shareribs.com) London 12.12.2019 - Die Förderung von Rohöl in den USA ist zuletzt leicht zurückgegangen, die Rohölbestände stiegen dennoch. Die OPEC hat in ihrem jüngsten Monatsbericht ein Defizit am Ölmarkt für 2020 in Aussicht gestellt. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 800.000 auf 447,9 Mio. Barrel gestiegen. ...

