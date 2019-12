Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,57%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,27%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,11%) zeigte sich ein uneinheitliches Bild, so die Analysten der Nord LB. Angesichts niedriger Preise seien Anleger in Kauflaune gewesen, der Leitindex habe sich über 13.000 Punkten stabilisiert, Technologiewerte seien nicht so stark gewesen. ...

