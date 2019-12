FRANKFURT (Dow Jones)--Kein einheitlicher Stimmungsumschwung ist bei den Privatinvestoren zu erkennen. Während das Lager der Bullen an der Wall Street wieder Zulauf bekam, wanderten in Deutschland die Anleger aus dem Bullen- in das Bärenlager. Sentiment-Analyst Joachim Goldberg geht davon aus, dass hier spekulative Long-Positionen bereits schnell wieder geschlossen wurden.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, sank der Bullenanteil der Privatanleger in Deutschland um 4 Prozentpunkte auf 44 Prozent. 37 Prozent der Privaten sind pessimistisch gestimmt, was einem Plus von 4 Prozentpunkten entspricht. Unverändert 19 Prozent der Privatanleger schauen von der Seitenlinie zu.

In den USA liegt laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey der Anteil der Optimisten an der Wall Street nun bei 37,6 Prozent und damit 5,9 Prozentpunkte höher als noch vor Wochenfrist. Allerdings ist hier kein überbordender Optimismus zu beobachten, liegt doch der historische Durchschnitt mit 38 Prozent noch knapp darüber. Das Bärenlager ist dagegen um 3,1 Prozentpunkte auf 26,1 Prozent gefallen. Neutral sind nun 36,3 Prozent der befragten US-Anleger gestimmt, was einem Minus von 2,8 Prozentpunkten entspricht.

December 12, 2019

