Hannover (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Anleihenmarkt gab es zur Wochenmitte Gewinne, so die Analysten der Nord LBDer Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe zugelegt, die Rendite zehnjähriger Papiere sei auf -0,33% gesunken. Am amerikanischen Rentenmarkt hätten zehnjährige Staatspapiere 15/32 auf 99 10/32 Punkte gewonnen und mit 1,790% rentiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...