Wien (www.anleihencheck.de) - (Geld-) Politik ist das dominierende Thema dieser Tage, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe die US-Notenbank FED gestern den Leitzins erwartungsgemäß unverändert gelasssen, auch inhaltlich folge Powell den bekannten Leitlinien. So sei die geldpolitische Ausrichtung abermals als angemessen bezeichnet worden. Die US-Notenbank habe sich auch zufrieden mit der Konjunktur gezeigt und habe den Verweis auf bestehende Unsicherheiten bezüglich des Ausblicks herausgestrochen. Eine weitere Leitzinssenkung erfordere gemäß Powell eine wesentliche Änderung des Ausblicks - ebenfalls eine bekannte Formulierung. Nichtsdestotrotz sei ein weiterer "Versicherungsschritt" nach temporär schwächeren Daten (v.a. am Arbeitsmarkt) zu Jahresbeginn weiterhin denkbar (wenn auch nicht gepreist). Zwar werde gemäß dot plots 2020 keine Leitzinsänderung erwartet, 2021 und 2022 je eine Erhöhung. Die Aussagekraft der dot plots sei in der Vergangenheit aber sehr begrenzt gewesen. ...

