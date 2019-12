Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Neben den britischen Unterhauswahlen dominieren Zentralbankentscheidungen in Europa das heutige Tagesgeschehen, nachdem die US-Notenbank gestern erwartungsgemäß in einer abwartenden Haltung verharrte, so die Analysten der Helaba.Zwar seien die Leitzinsprojektionen der FED gesenkt worden, als Zinssenkungshinweis sei dies aber wohl nicht zu verstehen, denn im Median lägen die für Ende 2021 und 2022 als angemessen angesehenen Zinsniveaus oberhalb der aktuellen Mitte des Leitzinsbandes von 1,625%. Die Renditen für 10-jährige Treasuries seien unter 1,8% gefallen, der Dollar habe an Wert verloren und die US-Aktienkurse seien gestiegen. Bei den Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) dürfte ebenfalls die Politik der ruhigen Hand vorherrschen. ...

