Guten Morgen,so richtig vom Hocker gerissen hat die gestrige Sitzung der US-Notenbank niemanden. Einzig interessantes Detail: Erstmals seit Mai gab es eine einstimmige Entscheidung, die Zinsen unverändert zu lassen. Dass hier an der Zinsschraube gedreht würde, war im Vorfeld sowieso nicht erwartet worden. Viel interessanter waren die Zinsprojektionen für das kommende Jahr. Allerdings ließ die Fed auch hier reichlich Spielraum für Interpretationen.Die derzeitige Wortwahl: Die Zinsen sollen so lange stabil bleiben, wie die Inflation nicht über das Ziel von nahe 2 % steigt. Erst darüber wurde man über Zinserhöhungen sprechen wollen. Im Gegenzug würden weitere Zinssenkungen erst dann auf dem Plan stehen, wenn das Wirtschaftswachstum unter den Fed-Prognosen bleiben. Also sowohl für Zins-Bullen als auch -Bären alles dabei.

Den vollständigen Artikel lesen ...