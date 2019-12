Real ist seit 25 Jahren das Sorgenkind der Metro. Auch in der jüngsten Konzernbilanz weist Real wieder einen Umsatzrückgang aus. Wie die Metro-Tochter zur Dauerbaustelle wurde - und warum sie trotzdem Investoren lockt.

Patrick Müller-Sarmiento ist ein begnadeter Verkäufer. Als der Co-Chef der SB-Warenhauskette Real im September einen Vortrag an der privaten Universität EBS in Oestrich-Winkel nahe Wiesbaden hielt, zog er alle Register, um die Studenten zu begeistern. Stolz schwärmte Müller-Sarmiento von seinem Real-Vorzeigemarkt in Krefeld, vom florierenden Online-Marktplatz des Unternehmens und den tollen Produkten. Zur Feier des Tages hatte er Äpfel und Bananen für die Studenten mitgebracht, die sich nach dem Vortrag begeistert um den Handelsmanager scharten. Allesamt überrascht von den Fortschritten bei Real, über die man sonst so wenig erfährt. Der Blick in das Zahlenwerk des Mutterkonzerns Metro, das Konzernchef Olaf Koch am Donnerstag in Düsseldorf vorstellte, dürfte indes für Ernüchterung sorgen. Denn von Reals Wiederauferstehung ist in der Bilanz wenig erkennbar. Im Gegenteil: es ging weiter abwärts. 0,6 Prozent Umsatz büßte Real im abgelaufenen Geschäftsjahr ein - auf flächenbereinigter Basis.

Derlei Rückgänge haben fast schon Tradition bei der Handelskette. Real gilt als eine der größten Baustellen im deutschen Einzelhandel, weshalb sich Metro-Chef Koch seit Monaten müht, Käufer für das Tochterunternehmen und dessen rund 276 Märkte zu finden. Mehrfach schon hat er Mitarbeiter, Aufsichtsräte und Geschäftspartner dabei mit spektakulären Kehrtwenden überrascht.

Doch warum lahmt das Geschäft überhaupt bei Real? Dämpft allein die Unsicherheit der Mitarbeiter über den Verkaufsprozess die Motivation derart, ...

