Unter dem Namen Bluesky will Twitter einen offenen und dezentralen Social-Media-Standard entwickeln. Eines Tages, so Firmenchef Jack Dorsey, könnte Twitter selbst dann als einer von vielen Clients für diesen Standard dienen. In einer Reihe von Tweets hat Twitter-Gründer Jack Dorsey angekündigt, dass sein Unternehmen eine Gruppe von bis zu fünf Entwicklern finanzieren wird, die einen offenen und dezentralen Social-Media-Standard entwickeln sollen. Das Projekt trägt den Namen Bluesky und könnte, so Dorsey, eines Tages die Grundlage für Twitter selbst bilden. Twitter wäre dann nur einer von vielen möglichen Clients für...

Den vollständigen Artikel lesen ...