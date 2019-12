Die Geschäftszahlen der All for One Group AG (ISIN: DE0005110001) für das am 30.09.2019 endende Geschäftsjahr geben die Richtung vor: Cloud, der weg dahin geht zu Lasten des Gewinns. Im Zuge der Cloud Transformation ergibt sich ein konsolidierte EBIT 2018/19 in Höhe von 12,6 Mio. EUR und ist mit Sondereffekten (Strategieoffensive 2022: 7,0 Mio. EUR, Erstanwendung IFRS 9 und IFRS 15: 0,2 Mio. EUR) belastet. Das angepasste EBIT liegt demnach bei 19,8 Mio. EUR (minus 4%), die korrespondierend angepasste EBIT-Marge beträgt 5,5% (Vorjahr: 6,2%). Das ebenfalls zur Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr angepasste ...

