Spannende Handelstage liegen hinter dem Ölmarkt. In einer Gemengelage aus OPEC-Beschlüssen und Konjunkturdaten konnten die Ölpreise seit unserer letzten Kommentierung zunächst weiter zulegen, ehe sie mit der Veröffentlichung der aktuelle EIA-Daten am gestrigen Mittwoch wieder etwas zurückkamen. Am vergangenen Donnerstag (05.12.) berieten die OPEC-Staaten über weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der Ölpreise. Einen Tag später fand das Treffen im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...