Bonn (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten US-Inflationsdaten für November haben die Markterwartungen moderat übertroffen, so die Analysten von Postbank Research.Die Kernverbraucherpreise seien im Vormonatsvergleich um 0,2 Prozent gestiegen, die gesamten Verbraucherpreise aufgrund etwas stärker gestiegener Energiepreise deutlicher um 0,3 Prozent. Dies habe die Inflationsrate von 1,8 auf 2,1 Prozent gehievt. Erkennbar seien in den Details Effekte der im bisherigen Jahresverlauf erhobenen Strafzölle, die sich in kräftigeren Preissteigerungen beispielsweise bei Sportartikeln widerspiegeln würden. Vor diesem Hintergrund müsse die Inflation weiterhin als sehr moderat bezeichnet werden. ...

