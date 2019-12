Regensburg (ots) - Seit heute ist die neue Web App von DRACOON, der hochsicheren Plattform für Enterprise File Services, verfügbar. Sie wartet nicht nur mit einem völlig neuen Design, sondern auch mit vielen neuen Features und einer deutlich verbesserten Performance auf.DRACOON hat in mehr als einem Jahr Entwicklungsarbeit die Bedienung grundlegend überarbeitet und deutlich vereinfacht. Die Web App nutzt modernste Web-Standards und basiert auf den neuesten Versionen der bewährten Entwicklungs-Frameworks Angular und Google Material Design. Davon profitiert auch die Performance mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit, geringerem Arbeitsspeicherverbrauch und einer verbesserten Gesamtstabilität."Die intuitive Bedienung eines Services spielt für den Benutzer eine maßgebliche Rolle. Unsere neue Web App stellt mit ihren umfangreichen Verbesserungen DRACOON auf eine völlig neue Basis. Im Zuge des Relaunchs haben wir auch die Zugänglichkeit unserer clientseitigen Kryptographie komplett überarbeitet und damit das sichere Arbeiten mit Dateien noch einfacher gestaltet", äußert sich CTO Dr. Florian Scheuer über den erfolgreichen Launch. "In die Neuentwicklung haben wir viele Kundenwünsche mit einem modernen Design und überarbeiteter Architektur verheiratet und eine komplett neue Bedienoberfläche geschaffen, die eine hervorragende Performance bietet", führt Scheuer weiter aus. Auch nach dem Launch steht die permanente Weiterentwicklung der Web App mit entsprechenden Features stark im Fokus des Unternehmens.Die wichtigsten Neuerungen im Überblick- Direktes Öffnen von Dateien, z. B. in Word, Excel oder PPT- Hinzufügen von Dateikommentaren- Dateivorschau für Bilder, PDFs und mit Video-Streaming- Vereinfachte Bearbeitung und nachträgliche Änderungen von Freigaben- Vereinfachte Rechtevergabe via Vorauswahl an Rechten- Hochladen ganzer Ordnerstrukturen - auch per Drag & Drop- Individuell anpassbares Design Weitere Infos zu den Neuerungen erhalten Sie hier: https://www.dracoon.com/de/2019/12/12/webapp/Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co.KGSusanne SothmannMona BastianPhilipp PlumTelefon: +49 (089) 747470580ssothmann@kafka-kommunikation.dembastian@kafka-kommunikation.depplum@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Dracoon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128178/4466322