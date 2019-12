Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal": Schlechte Neuigkeiten für Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF)-Aktionäre: Der Spezialchemiekonzern muss rund 750 Mio. Euro auf den Wert seiner Produktionsanlagen für Polysilizium abschreiben und erwartet daher unter dem Strich ein negatives Jahresergebnis von etwa dem gleichen Betrag, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

