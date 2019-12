Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Der Verkauf des US-Eisgeschäfts stelle einen weiteren positiven Schritt zur Optimierung des Portfolios dar, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine nachhaltige Auswirkung auf den Aktienkurs des Nahrungsmittelkonzerns sei freilich nicht auszumachen./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / 12:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-12-12/13:01

ISIN: CH0038863350