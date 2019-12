Der Bernecker Börsenkompass versteht sich nicht als Einbahnstraße. Wir arbeiten gerne interaktiv. Soll heißen: Sie als Abonnent sind Teil des Produkts und arbeiten mit, den Service in Ihrem Sinne zu gestalten und zu verbessern. Das klappt erfahrungsgemäß am besten, wenn Sie Ihre Wünsche, Anregungen und Fragen an uns herantragen. Das haben Sie in den letzten Wochen wieder zahlreich getan. Unten finden Sie unsere Antworten auf Ihre Fragen.

Ein kleiner Hinweis vorab: Unsere Schwerpunkte sind Aktien, Devisen und Rohstoffe. Bitte sehen Sie uns nach, dass wir keine Empfehlungen zu Anlageprodukten geben, die nicht zu unserem Investmenthorizont gehören. Der Hintergrund ist ganz einfach: Wir konzentrieren uns auf das Geschäft, das wir beherrschen und geben nur dann eine Einschätzung zu einem Investment ab, wenn wir mit dem Metier vertraut sind.

1) Amazon kauft einen Teil der Champions League-Rechte. Warum?

Amazon hat sich in den vergangenen Jahren zum Tausendsassa entwickelt. Längst ist man kein reines Internet-Kaufhaus mehr. Es gibt kaum ein spannendes Themenfeld, in dem der Konzern seine Finger nicht im Spiel hat. Warum aber investiert man nun viel Geld, um ab dem Jahr 2021 Spiele der Champions League anbieten zu können? Auf den ersten Blick ein seltsamer Schritt. Bei näherem Hinsehen aber komplett plausibel. Amazon steht längst in Konkurrenz zu Netflix & Co. Für das Kundenbindungsprogramm "Prime" braucht man spannende Inhalte, um den Nutzern einen Anreiz zu bieten, ihren Weg in das Amazon-Universum zu finden, dort möglichst lange zu verweilen und durch wiederkehrende Käufe Umsatz und Gewinn des Konzerns zu mehren. Fußball ist ein hervorragendes Zugpferd, gerade weil es die Emotionalität der Kunden bedient. Aus unserer Sicht ist der Rechte-Kauf ein logischer Schritt, der sich rechnen wird. Wir bleiben für die Aktie weiterhin positiv gestimmt. 180 Prozent Kurszuwachs seit unserer Kaufempfehlung waren noch nicht alles.

2) Weshalb kommt die Deutsche Bank nicht in die Gänge?

ISIN: US64110L1061, DE0007472060, DE0005140008, US0231351067

Den vollständigen Artikel lesen ...