Es geht tiefer und tiefer in Wirecard-Aktien (WKN: 747206). Auch das heutige Mini-Plus von +1,20% auf 105,20 Euro kann den Kursrutsch in dieser Woche nicht kaschieren.

Am Montag berichtete FT-Autor Dan McCrum, der Bestand an liquiden Mitteln in der Konzernbilanz von Wirecard sei fälschlicherweise zu hoch angegeben (wir berichteten). Für den Fall, dass sich die von der Financial Times ins Spiel gebrachten Vorwürfe bewahrheiten, droht weiteres Ungemach für den FinTech-Konzern aus München.

Gehen Wirecard-Anleger etwa schon in Deckung?

Sollte sich diese These der FT, wie auch immer, als wahr herausstellen, dann greift das quasi die Kronjuwelen eines jeden Unternehmens ...

