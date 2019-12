Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Lufthansa nach Wechseln im Management auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20,25 Euro belassen. Jens Bischof als neuer Chef der Billigflugtochter Eurowings habe Erfahrung mit Umstrukturierungen, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Bestellung spiegele die Ambitionen der Lufthansa wider, die Margen und Erträge strukturell zu steigern./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / 05:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-12-12/13:09

ISIN: DE0008232125