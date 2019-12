Der amerikanische Einzelhändler Oxford Industries Inc. (ISIN: US6914973093, NYSE: OXM) wird seinen Aktionären 0,37 US-Dollar als Quartalsdividende ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 31. Januar 2020 (Record date: 17. Januar 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden damit unverändert 1,48 US-Dollar Gesamtdividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 74,40 US-Dollar (Stand: 11. Dezember 2019) entspricht dies einer ...

