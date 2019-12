Gablitz (www.anleihencheck.de) - Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe Derivate bezogen auf die Aktie von Beiersdorf (ISIN DE0005200000/ WKN 520000) vor.Beiersdorf sei mit Marken wie Nivea, Tesa, Hansaplast und einer umfangreichen Palette an Hautpflegeprodukten in fast jedem Haushalt vertreten - in Europa als Marktführer (Marktanteil nahezu 50 Prozent), in Asien, Afrika und Lateinamerika mit etwa 20 Prozent auf Wachstumskurs. Als Konsumgüterkonzern gehöre die Aktie zu den defensiveren DAX-Werten; aufgrund der relativ geringen Volatilität würden Caps und Basispreise am Geld die bei weitem interessantesten Renditeperspektiven bieten. ...

