Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Adyen von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 725 auf 885 Euro angehoben. Der Zahlungsdienstleister sei in seiner Branche der Platzhirsch, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Vereinbarungen mit Ebay und Alibaba untermauerten die langfristig positiven Aussichten./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / 12:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN NL0012969182

