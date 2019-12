Die Commerzbank hat MTU nach dem zuletzt starken Lauf der Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 242 auf 265 Euro angepasst. In den vergangenen zwölf Monaten seien die Papiere um mehr als 50 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die strukturellen Gewinnperspektiven des Triebwerkbauers seien insofern mittlerweile im Kurs eingepreist. Ein nachlassendes Passagierwachstum bei Fluggesellschaften sollte die Marktschätzungen für MTU in Zaum halten./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0D9PT0

AXC0209 2019-12-12/13:13