Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Wirecard von 190 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Zahlungsdienstleister zeichne sich durch ein hohes strukturelles Wachstum aus, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bilanzierungsvorwürfe lasteten derzeit jedoch auf dem Kurs./mf/edh

