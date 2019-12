FRANKFURT (Dow Jones)--Die beiden Konzerne Walgreens Boots Alliance und McKesson legen ihre Pharma-Großhandelsaktivitäten in Deutschland in ein Gemeinschaftsunternehmen zusammen. An dem Joint-Venture, bestehend aus der Alliance Healthcare Deutschland und Gehe Pharma Handel, werde Walgreens einen Anteil von 70 Prozent und McKesson von 30 Prozent haben, teilten beide Gesellschaften mit. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Mit dem Gemeinschaftsunternehmen wollen beide Partner nach weiteren Angaben die Wettbewerbsfähigkeit dieses Geschäfts stärken und die Qualität des Kundenservices verbessern. Zudem rechnen die beiden damit, im deutschen Pharmagroßhandel Skaleneffekte erreichen zu können. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden, was voraussichtlich mindestens sechs Monate dauern könnte, hieß es weiter.

"Die Zusammenführung unserer Großhandelsaktivitäten ist die richtige Entscheidung, um den langfristigen Erfolg beider Unternehmen zu sichern", sagte Ornella Barra, Co-Chief Operating Officer bei Walgreens Boots Alliance.

