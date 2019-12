12.12.2019 - Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6) gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der MABA Fertigteilindustrie GmbH, ein führender Hersteller von Betonfertigteilen in Österreich mit rund 400 Mitarbeitern und rund rund 80 Mio. Euro Umsatz, bekannt. RIB SOFTWARE SE ist auf einem guten Weg - TOPAKTUELLE ANALYSE HIER - NICHTS VERPASSEN! In 2020 wird nun eine neue hochgradig automatisierte Fertigungsanlage für Sonderteile am Hauptstandort Wöllersdorf errichtet. Gemeinsam mit dem Generalunternehmer Sommer Anlagentechnik GmbH aus Deutschland liefert RIB SAA Software Engineering ...

