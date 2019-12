Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Ado Properties von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Berliner Mietendeckel habe einen Teil seines Schreckens verloren, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mitte 2021 könnte das Vorhaben von höchster richterlicher Ebene gekippt werden. Entsprechend gering dürften die Auswirkungen auf das Immobilienunternehmen sein. Die Bewertungsgewinne dürften von 2021 an wieder steigen./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / 07:44 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 08:12 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-12-12/13:27

ISIN: LU1250154413