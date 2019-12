Brüssel (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2013 schätzte die Unternehmensberatung McKinsey, zur Abwendung des Klimawandels würden bis 2020 pro Jahr 530 Milliarden Euro an Investitionen benötigt, so die Experten von Candriam. Im Oktober 2019 habe das Wirtschaftsmagazin Forbes den Bericht eines großen Broker-Hauses zitiert, wonach 50 Billionen US-Dollar in fünf Technologiebereichen bis 2050 erforderlich sein würden - etwa das Dreifache der von McKinsey vor sieben Jahren geschätzten Investitionen pro Jahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...