Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Eon nach Quartalszahlen von 10,00 auf 10,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognostizierbarkeit der Geschäftsentwicklung des Energiekonzerns habe sich verbessert, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Markt gebe es gleichwohl Bedenken, vor allem hinsichtlich der Erträge aus dem deutschen und schwedischen Netzgeschäft. Diese seien aber nicht gerechtfertigt./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 20:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-12-12/13:28

ISIN: DE000ENAG999