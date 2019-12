Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Lufthansa von 16,60 auf 18,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu rechnet für die europäischen Transportunternehmen im kommenden Jahr mit einem positiven Angebot/Nachfrage-Verhältnis und stabilen Preisen. Unter den Fluggesellschaften gelte dies vor allem für die Lufthansa sowie die Billigflieger Ryanair und Easyjet, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 03:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

