Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Novo Nordisk von 360 auf 375 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit der derzeit überdurchschnittlichen Bewertung der Aktie sei das Potenzial des Insulin-Herstellers bereits weitgehend eingepreist, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neuen Ziele deuteten zudem darauf hin, dass in den USA bis 2022 keine Beschleunigung des Umsatzwachstums zu erwarten sei./kro/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DK0060534915