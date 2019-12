Das Analysehaus Jefferies hat Encavis mit "Hold" und einem Kursziel von 10 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach zwei erhöhten Ausblicken des Investors in erneuerbare Energien sei der Aktienkurs in diesem Jahr um 65 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig könne er nun aber nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial ausmachen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 11:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2019 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-12-12/13:41

ISIN: DE0006095003