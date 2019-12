Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde auf "Buy" belassen. Angesichts steigender Frühindikatoren für die Weltwirtschaft zähle die Aktie des Spezialisten für Industriegase zu seinen Sektorfavoriten für 2020, schrieb Analyst Laurence Alexander in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die Linde-Papiere seien unterbewertet./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 20:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IE00BZ12WP82