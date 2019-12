Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Credit Suisse nach einer Investorenveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 15,50 Franken belassen. Das Meeting habe in puncto Eigenkapitalrendite für Zuversicht gesorgt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hierzu dürften Einnahmen, Kostenkontrolle und Kapitalisierung der Großbank beitragen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 21:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012138530