Der ehemalige Global Director of Indirect Tax wird die Aktivitäten des Chief Tax Office in Europa leiten

Vertex, Inc., ein führender Anbieter von Steuertechnologie-Lösungen, hat bekanntgegeben, dass Peter Boerhof als VAT Director für Europa in das Unternehmen eingetreten ist. Vor seinem Wechsel zu Vertex war Boerhof bei AkzoNobel für die Leitung der Funktion weltweite indirekte Steuern zuständig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen internationale Transaktionen, Unternehmensumstrukturierung, Fusionen und Übernahmen, Steuerprozessoptimierung und Steuerautomatisierung.

Einzigartig in der Steuertechnologiebranche, bietet das Chief Tax Office (CTO) von Vertex Einblicke in die Auswirkungen von Steuervorschriften, Politik, Vollzug und neuen Technologietrends auf den Betrieb von Steuerabteilungen auf der ganzen Welt. Die Gruppe der CTO von Vertex besteht aus ehemaligen Steuerführungskräften verschiedener multinationaler Fortune-500-Unternehmen, die ihr eigenes Steuer- und Branchen-Know-how in die Lösungsentwicklung, Dienstleistungen und Kundeninteraktionen von Vertex einbringen.

"Wir heißen Peter willkommen. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im weltweiten Steuergeschäft, darunter Zoll, Mehrwertsteuer und Beziehungsmanagement mit internationalen Steuerverwaltungen", sagte Michael Bernard, Chief Tax Officer, Transaction Tax, von Vertex. "Er wird wertvolle strategische Einblicke in den europäischen Markt geben, während wir unsere weltweite Expansion und Arbeit mit Partnern, Allianzen und Kunden fortsetzen, um die Automatisierung des Steuermanagements zu verbessern und voranzutreiben."

Während seiner Karriere bei AkzoNobel entwarf und implementierte Boerhof einen Rahmen für die Steuerkontrolle, optimierte die Mehrwertsteuer und leitete den Übergang zu einem zentralisierten Steuerbetriebsmodell für weltweite Steuerverfahren. Er verantwortete zudem die Planung der indirekten Steuern und die Einhaltung der Vorschriften für Fusionen und Übernahmen, die Lieferkette und ERP-Projekte sowie die Umsetzung von Steuerautomatisierungsinitiativen wie Steuer-Engines und Robotik. Boerhof war überdies bei KPN Royal Dutch Telecom für die Verwaltung der Mehrwertsteuer und bei Deloitte und Ernst Young (EY), zwei der großen vier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, für die Beratung zur Einhaltung der Vorschriften und Optimierungsverfahren für die Mehrwertsteuer zuständig. Boerhof besitzt einen MBA der Rotterdam School of Management und einen Master in Steuerrecht der Universität Groningen.

"Da die steuerlichen Vorschriften zunehmend komplexer werden und Prozesse in Echtzeit erfolgen, möchte ich dazu beitragen, dass die Kunden erkennen, wie die Automatisierung und Rationalisierung von Steuerprozessen ihre Ergebnisse verbessern kann", sagte Boerhof. "Nach einer erfolgreichen 25-jährigen Karriere als Anwalt und Führungskraft für Steuern freue ich mich über meinen Eintritt bei Vertex und die einzigartige Gelegenheit, weltweite Steuerabteilungen bei der Transformation ihrer europäischen und auch globalen Steuerverfahren zu unterstützen."

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein führender Anbieter von Steuersoftware und Dienstleistungen, die den weltweiten Handel unterstützen. Die Mission des Unternehmens ist es, Kunden und Partner aus allen Branchen zu verbinden und die weltweit zuverlässigsten Steuerlösungen anzubieten, damit Unternehmen mit Vertrauen wachsen können. Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen, die auf spezifische Branchen für jede wichtige indirekte Besteuerungsart, einschließlich Verkaufs- und Verbrauchssteuern, Mehrwert- und Lohnsteuer, abgestimmt werden können. Vertex, ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa, beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com oder folgen Sie Vertex auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191212005505/de/

Contacts:

Tricia Schafer-Petrecz

Vertex, Inc.

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com

484.595.6142