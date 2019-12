Netfonds AG: Öffentliches Rückkaufangebot der Netfonds AG zur Umsetzung eines Mitarbeiter-Aktienprogrammes DGAP-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Netfonds AG: Öffentliches Rückkaufangebot der Netfonds AG zur Umsetzung eines Mitarbeiter-Aktienprogrammes 12.12.2019 / 17:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 12.12.2019 Am heutigen Tag hat der Vorstand der Netfonds AG beschlossen, der Öffentlichkeit ein in der Höhe auf 5.275 Stückaktien begrenztes Aktienrückkaufangebot zur Umsetzung eines MitarbeiterAktienprogrammes zu unterbreiten. Der Aktienrückkauf erfolgt gemäß der Bestimmung des § 71 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AktG. Der Rückkauf erfolgt über die Börse. Der Aktienrückkauf wird durch ein unabhängiges Kreditinstitut durchgeführt, das im noch festzulegenden Zeitraum seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von dieser treffen wird. Das beauftragte Kreditinstitut ist verpflichtet, hinsichtlich des Kaufpreises die Vorgaben der SafeHarbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 08. März 2016 einzuhalten. Die Netfonds AG wird auf der Internetseite der Gesellschaft www.netfonds.de in der Rubrik Investor Relations über den Fortgang des Rückkaufs berichten. Mitteilende Person: Peer Reichelt, Vorstand Kontakt: preichelt@netfonds.de Tel.: +49 40 8 222 67 0 12.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822267 0 E-Mail: info@netfonds.de Internet: www.netfonds.de ISIN: DE000A1MME74 WKN: A1MME7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 934899 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 934899 12.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A1MME74 AXC0318 2019-12-12/17:55