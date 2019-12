SHS VIVEON AG: Einladung zum Webcast 'Status und Ausblick auf den Transformationsprozess Phase 2 der SHS VIVEON AG' - Am 19.02.2020 um 11:00 Uhr, Dauer 60 min. DGAP-News: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Sonstiges SHS VIVEON AG: Einladung zum Webcast 'Status und Ausblick auf den Transformationsprozess Phase 2 der SHS VIVEON AG' - Am 19.02.2020 um 11:00 Uhr, Dauer 60 min. 12.12.2019 / 18:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 12. Dezember - Der Vorstand der SHS VIVEON AG lädt ein zum Investoren-Webcast zu dem Thema "Status und Ausblick auf den Transformationsprozess Phase 2 der SHS VIVEON AG" am 19.02.2020 um 11:00 Uhr, Dauer 60 min. Im Rahmen der vorläufigen Agenda plant der Vorstand über die folgenden Themen zu informieren: 1. Die zentralen Inhalte der zukünftigen, strategischen Ausrichtung der SHS VIVEON AG 2. Die wesentlichen Aktionsfelder der Transformationsstufe Phase 2 3. Qualitativer Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019 und Prognose für das Geschäftsjahr 2020 Die Anmeldung zum Webcast erfolgt bis spätestens 03. Februar 2020 über die Website: https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/publikationen.html Investoren sind herzlich eingeladen, die Präsentation auch vor Ort in unserem Büro in München zu verfolgen. Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung wegen begrenzter Teilnehmeranzahl. Über SHS VIVEON Die SHS VIVEON AG ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Financial Risk- und Credit-Management. Ziel ist, alle Umsatz- und Risiko-beeinflussenden Entscheidungen entlang des digitalen "Lead-to-Cash"-Prozesses von Unternehmen nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Alle Softwarelösungen von SHS VIVEON sind in der modularen Service-Solution-Plattform enthalten. Sie deckt alle Bereiche des Kundenprozesses ab: vom Lead-Prozess über die Angebots- und Vertragsphase bis hin zur Kundenentwicklung und zum Forderungsmanagement. Die Software- und Beratungslösungen können an die spezifischen Bedürfnisse angepasst und nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen integriert werden. Die Lösungen unterstützen damit die Digitalisierungsstrategie von Unternehmen jeder Größe in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Handel, E-Commerce, Industrie, Telekommunikation und Energie. Der Hauptsitz der SHS VIVEON AG befindet sich in München und mit Niederlassungen ist das Unternehmen in Düsseldorf, Mühldorf am Inn, Stuttgart, Wien und Zug vertreten. SHS VIVEON ist im M:access der Börse München gelistet. Weitere Informationen: www.shs-viveon.com 12.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHS VIVEON AG Clarita-Bernhard-Str. 27 81249 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 747-257-0 Fax: +49 (0)89 747-257-900 E-Mail: investor.relations@shs-viveon.com Internet: www.shs-viveon.com ISIN: DE000A0XFWK2 WKN: A0XFWK Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 934883 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 934883 12.12.2019 ISIN DE000A0XFWK2 AXC0326 2019-12-12/18:18