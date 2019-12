ZÜRICH (Dow Jones)--Leicht gebremst von den als defensiv geltenden Indexschwergewichten Roche, Novartis und Nestle hat die Schweizer Börse am Donnerstag etwas fester geschlossen. Für Kauflaune sorgten hier wie andernorts ein Tweet von US-Präsident Donald Trump sowie Presseberichte, wonach im Dauerstreit zwischen den USA und China eine Lösung nah sein soll und auch ab Sonntag angedrohte neue Strafzölle auf chinesische Importe womöglich gestrichen werden.

Unterstützend kam hinzu, dass der Franken gegenüber Euro und Dollar nachgab. Zum einen war er angesichts der positiven Nachrichtenlage als sicherer Hafen nicht gesucht, zum anderen hatte die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Inflationsprognosen leicht gesenkt und ihre Bereitschaft zu Devisenmarktinterventionen zur Schwächung des Franken bekräftigt. Ein schwächerer Franken begünstigt die Exportchancen Schweizer Unternehmen.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 10.451 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 2 -verlierer gegenüber, unverändert schloss nur das Nestle-Papier. Umgesetzt wurden 59,77 (zuvor: 40) Millionen Aktien.

Bei den größten Gewinnern fanden sich Aktien von Unternehmen aus zyklischen Branchen. ABB legten um 2,5 Prozent zu, Sika um 1,2 Prozent. ABB hatte von einem 100 Millionen Dollar schweren Auftrag aus Italien berichtet.

Credit Suisse und UBS verbesserten sich um 2,9 bzw 2,0 Prozent. Zu den nicht nur in der Schweiz festeren Kursen der Banken wurde im Handel auch auf leicht positive Aussagen zu Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone durch die neue EZB-Präsidentin Lagarde verwiesen. Zudem hatte sie eine mögliche weitergehende Prüfung der Nebenwirkungen der EZB-Geldpolitik in den Raum gestellt, womit sie unter anderem die Banken im Sinn gehabt haben dürfte, die unter der Niedrigzinspolitik leiden.

Von der Aussicht auf eine Entschärfung des Handelsstreits profitierten die stark vom Geschäft in China abhängigen Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch bzw deren Aktien. Für sie ging es um 0,9 bzw 0,8 Prozent nach oben.

December 12, 2019 11:49 ET (16:49 GMT)

