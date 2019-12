"Die illegale Mahnmal-Säule am Reichstag bleibt jetzt einfach stehen", ist der Titel der BZ-Kolumne Mein Ärger von Gunnar Schupelius. Sein Fazit: "Im Tiergarten kann jeder machen was er will. Die Polizei schaut zu und wenn ein Schaden entsteht, dann zahlt die öffentliche Hand."

Der Beitrag Berlin: Weder law noch order erschien zuerst auf Tichys Einblick.

