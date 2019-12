Prospect Resources Limited aktualisiert endgültige Machbarkeitsstudie - Positive Aktualisierung der DFS für den Basisfall der Produktion von 2,4 Mio. Tonnen pro Jahr liefert Investmentmetriken für Projektfinanzierung und Entwicklung DGAP-News: Prospect Resources Limited / Schlagwort(e): Studienergebnisse/Prognose Prospect Resources Limited aktualisiert endgültige Machbarkeitsstudie - Positive Aktualisierung der DFS für den Basisfall der Produktion von 2,4 Mio. Tonnen pro Jahr liefert Investmentmetriken für Projektfinanzierung und Entwicklung 12.12.2019 / 19:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd (ASX: PSC, FRA: 5E8) ("Prospect" oder "das Unternehmen") teilt mit, dass es seine DFS über die Entwicklung des Flaggschiff-Lithiumprojekts Arcadia ("Arcadia" oder "das Projekt") zu einem Betrieb mit einer Produktion von 2,4 Millionen Tonnen pro Jahr (Mtpa) aktualisiert hat. Das sich zu 87 % im Unternehmensbesitz befindliche Projekt liegt in Simbabwe. Die Ergebnisse untermauern die finanziellen und geologischen Vorzüge des Projekts und positionieren das Unternehmen als einen der führenden Lithiumproduzenten sowohl auf dem chemischen als auch auf dem technischen Markt. Die wichtigsten Punkte1 Prospect Resources Ltd aktualisiert ihre definitive Machbarkeitsstudie (DFS, Definitive Feasibility Study) für den Basisfall, die Entwicklung eines Betriebs mit 2,4 Mio. Tonnen pro Jahr auf dem sich zu 87 %2 in Unternehmensbesitz befindlichen Lithiumprojekt Arcadia außerhalb der simbabwischen Hauptstadt Harare. Wichtige Ergebnisse in Bezug auf die aktualisierte DFS sind: Kapitalwert (NPV10, Net Present Value) von 710 Mio. USD vor Steuern. Zunahme um 39 %. Bestätigung des Projektwertes und der Möglichkeit für Prospect Resources. Durchschnittliches jährliches EBITDA in Höhe von 168 Mio. USD in den ersten 5 Betriebsjahren. Außergewöhnliche Rentabilität und gesunde operative Margen. Geschätzte Investitionsausgaben in Höhe von 162 Mio. USD. Einschließlich Rückstellung für EPCM-Vertragskosten und 14 % Eventualverbindlichkeit (einschließlich EAA*) LOM-Einnahmen in Höhe von 3,42 Mrd. USD ohne Tantal-Gutschriften. Anstieg um 17 %. Dies demonstriert den Aktionären den Wert. 15,5jährige Lebensdauer der Mine. Verlängerung um 3,5 Jahre. Weitere Stärkung von Arcadias Präsenz bei der langfristigen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen Interner Zinsfuß (IRR, Internal Rate of Return) von 71 % (vor Steuern) Anstieg gegenüber IRR von 44 %. Wesentliche Verbesserung der Projektrenditen. 1Verglichen mit den Informationen in der Pressemitteilung vom 19. November 2018 mit dem Titel "Arcadia DFS bestätigt führendes Lithiumprojekt". 2Fertigstellung ausstehend laut Pressemitteilung vom 14. Oktober 2019. *EAA - Estimate Accuracy Allowance Prospects Managing Director, Sam Hosack, sagte: "Die wesentliche Verbesserung unserer DFS für den Basisfall einer Entwicklung des Projekts in einen Betrieb mit einer Produktion von 2,4 Mtpa ist ein bedeutender Erfolg. Die Ergebnisse der DFS ermöglichen es dem Unternehmen, eine Schlüsselrolle auf dem expandierenden globalen Lithiummarkt zu übernehmen, und bestätigen meine Überzeugung, dass Arcadia in Bezug auf Größe, Gehalt, Wirtschaftlichkeit und Management-Team das führende Lithiumprojekt in Afrika ist. Diese Ergebnisse zeigen, dass Arcadia in der Lage ist, Projektfinanzierungen schnell zurückzuzahlen." "Was sich von den intensiven Arbeitsabläufen im Rahmen des DFS-Updates abhebt, sind die technischen und finanziellen Stärken des Projekts Arcadia. Diese DFS ist ein wichtiger Meilenstein für Prospect beim Übergang von der Finanzierung zur Entwicklung. Wir freuen uns über die Gelegenheit, die starken Fundamentaldaten des Lithiummarktes zu nutzen, insbesondere die einzigartige Fähigkeit, den Glas- und Keramikmarkt mit ultra-eisenarmen Petalit in technischer Qualität zu beliefern. Wir sehen den Batteriemarkt als einen Haupttreiber für das Wachstum der Lithiumnachfrage, konzentrieren uns jedoch weiterhin auf den Glas- und Keramikmarkt, auf dem Arcadia ein bedeutender, beständiger und zuverlässiger Lieferant von hoher Qualität werden und auf diese Weise Zugang zu den auf diesem Markt verfügbaren Premiumpreisen erhalten möchte. Alle Abbildungen, Grafiken, Tabellen und Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen. Zusammenfassung der DFS Basierend auf dem geplanten Abbau- und Aufbereitungsbetrieb mit Kapazität von 2,4 Mtpa bestätigt die DFS, dass Arcadia ein starkes Projekt mit hoher Marge und prognostizierten Einnahmen von 3,42 Mrd. USD während der Lebensdauer der Mine (LOM, Life of Mine) und einem geschätzten durchschnittlichen jährlichen EBITDA von 114 Mio. USD sein wird. Die Lebensdauer der Mine wird auf 15,5 Jahre geschätzt. Eine Zusammenfassung der wichtigsten DFS-Ergebnisse finden Sie in Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung: Zusammenfassung der finanziellen Bewertung in der DFS Im November 2018 veröffentlichte Prospect seine erste DFS für das Projekt, das 38 km östlich von Harare in Simbabwe liegt. Die anschließenden Arbeiten an den Mineralressourcen, der Minenplanung, den Programmen für metallurgische Tests und der Produktvermarktung haben eine vollständige Überprüfung der DFS-Annahmen erforderlich gemacht, um die Gleichzeitigkeit der DFS-Ergebnisse zu gewährleisten. Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Projektstandort Insbesondere basiert diese Studie auf einem marktorientierten Ansatz, bei dem die Herstellung und der Verkauf eines ultra-eisenarmen erstklassigen Petalitkonzentrats ein wesentlicher Treiber der Organisationsstrategie ist. Diese Strategie fließt in die Minenplanung ein und beeinflusst wiederum das Design des primären Petalit-Ausbringungskreislaufs, sodass die Produktion von ultra-eisenarmen Petalit maximiert wird. Marketingstrategie Der Lithiumerzkörper Arcadia ist weltweit einzigartig, da er zwei Lithiumminerale enthält, die wirtschaftlich angereichert werden können, wobei die Lithiumprodukte sowohl auf dem chemischen als auch auf dem technischen Glas- /Keramikmarkt Verwendung finden. Die Produktmarketingstrategie von Arcadia besteht darin, den Absatz von Spodumen auf dem Chemiemarkt (Batterie) und den Verkauf von ultra-eisenarmen Petalit auf dem technischen Premiummarkt (Glas und Keramik) zu maximieren. Es wird beabsichtigt, dass alle Spodumen-Produkte im Rahmen langfristiger Abnahmevereinbarungen für die Verwendung auf dem Chemiemarkt sowie alle Petalit-Produkte, die keine technische Qualität besitzen, vermarktet werden. Alle ultra-eisenarmen Petalitprodukte, die die technischen Spezifikationen erfüllen, werden auf dem Glas- und Keramikmarkt angeboten, wobei in jedem Jahr ein Verkaufslimit von 100.000 Tonnen auf diesem Markt angenommen wird. Unterstützt durch metallurgische Testarbeiten wird erwartet, dass 80 % der Petalitproduktion den technischen Marktspezifikationen entsprechen werden, was ungefähr einem Durchschnitt von 94.000 Tonnen pro Jahr während der Lebensdauer der Mine entspricht. Alle bis dato hergestellten ultra-eisenarmen Petalitproben in technischer Qualität entsprechen den Kundenspezifikationen, wenn sie ihren Qualifizierungsverfahren unterzogen werden. Bergbau Die Erzvorräte wurden in Übereinstimmung mit dem JORC-Code, Ausgabe 2012, erstellt, um Anleger oder potenzielle Anleger und deren Berater zu informieren. Die Evaluierung des Blockmodells wurde von CSA Global aus Perth im November 2019 durchgeführt und fasst die abbauwürdigen Erzvorräte zusammen, die an die Aufbereitungsanlage geliefert würden. Die aktualisierte DFS einschließlich der Produktionsziele und der prognostizierten Finanzinformationen basierte auf dem 37,4 Mio. Tonnen umfassenden Erzvorrat (Tabelle 2), der von einer fachkundigen Person gemäß dem JORC-Code der Ausgabe 2012 erstellt und in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. November 20193 bekannt gegeben wurde. Die Studie umfasste eine Abänderung des Mineralressourcenmodells (siehe Pressemitteilung vom 25. Oktober 2017) zu einem Bergbaumodell durch Hinzufügen mehrerer bergbaubezogener Merkmale. Darauf folgte die Optimierung des Tagebaus, um die neuen wirtschaftlichen Abbaubereiche zu definieren, sowie der detaillierte Entwurf der Tagebaugrube, die Abbauplanung und die Eingaben in das Finanzmodell. Prospect bestätigt, dass für die Zwecke der Kotierungsregel 5.19.2 alle wesentlichen Annahmen, die den Informationen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. 3Prospect bestätigt, dass für die Zwecke der Kotierungsregel 5.19.2 alle wesentlichen Annahmen, die den Informationen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Tabelle 2: Schätzung der Arcadia-Erzvorrats (November 2019) Aufgrund der geringen Tiefe des Erzkörpers ist das Tagebauverfahren das geeignetste und wirtschaftlichste Abbauverfahren. Das Grubendesign berücksichtigt die lokale Ressourcengeometrie, um die Position der Rampen in Bezug auf die Position des Grubeneingangs, den Zugang zur Grubensohle und die Nutzung der Grubensohle für den Zugang zu den endgültigen Abbauterrassen zu optimieren. CSA Global entwickelte mithilfe der MineSched-Software einen Produktionsablaufplan über die Lebensdauer der Grube, um die Kriterien der Produktionsbegrenzung zu erfüllen. Der Minenplan wurde basierend auf folgenden Kriterien erstellt: - Die Aufbereitungsanlage hat eine Anlaufzeit von sechs Monaten, bevor eine konstante Durchsatzrate von 200.000 Tonnen pro Monat erreicht wird. - Im ersten Monat der Inbetriebnahme wird niedrig-haltiges Erz in die Aufbereitungsprozesse eingespeist, danach hochgradiges Erz (+1,0 % Li2O). Das verbleibende abgebaute niedrig-haltige Erz wird auf Halde geschüttet und der Aufbereitungsanlage zugeführt, wenn die hochgradigen Erzvorräte erschöpft sind. Oder sie werden mit hochgradigem Erz vermischt, um ein relativ konstantes Produktherstellungsprofil über die Lebensdauer der Mine zu generieren. Eine Darstellung der Arcadia-Tagebaugruben sehen Sie in Abbildung 2. Abbildung 2: Arcadia-Tagebaugruben Abbildung 3 zeigt eine Zusammenfassung des geplanten jährlichen Abbaus von Abraum und Erz, und das daraus resultierende hochgradige und niedrig-haltige Erz, das zu den jeweiligen Halden transportiert wird. Das LOM-Abraumverhältnis des Projekts liegt bei 3,2 Tonnen Abraum pro Tonne Erz. In den ersten drei Jahren wird der Abbau der Aufbereitungsanlage petalitreiches Erz aus dem Hauptpegmatit liefern, wodurch der frühe Cashflow durch die Produktion eines hochwertigen Petalitkonzentrat in technischer Qualität verbessert wird. Abbildung 3: Produktionsplan der Mine Die Abraumhalden befinden sich so nahe wie möglich an den Grubenausgängen, um die Transportwege ohne Behinderung des Zugangs zum Erzvorrat oder zur Zerkleinerungsanlage zu minimieren. Der Abbaubetrieb soll mittels eines unter Vertrag genommenen Bergbaufuhrparks durchgeführt werden. Prospect Lithium Zimbabwe (PLZ), die operative Tochtergesellschaft, wird für die Verwaltung und Überwachung des Auftragnehmers verantwortlich sein, um sicherzustellen, dass die gesamte Geschäftsethik, Sicherheits- und Arbeitsschutz- sowie Umweltbestimmungen eingehalten werden. Es ist geplant, den Abbau mit dieselhydraulischen raupenmobilen Baggern durchzuführen. Das Erz und der Abraum werden dann mit Offroad-Muldenkippern abtransportiert. Die Optimierung des Geräteparks wird kontinuierlich überwacht, um sicherzustellen, dass die Stückkosten für den Abbau minimiert werden. Um den NPV des Projekts zu maximieren, wird das Erz in hochwertiges Erz (+ 1,0 % Li2O) und niedrig-haltiges Erz aufgeteilt. Das hochgradige Erz wird direkt zum ROM-Platz (ROM, Run of Mine, Rohfördererz) transportiert, auf Halden geschüttet und mit Frontladern der Aufbereitungsanlage zugeführt. Das niedrig-haltige Erz wird separat auf Halde geschüttet und auf dem ROM-Platz erneut bearbeitet für die Zerkleinerung nach Abschluss der Bergbauarbeiten oder wenn der Gehalt des hochgradigen Beschickungsmaterials zu hoch ist und ein Mischen erforderlich ist, um ein relativ konstantes Produktherstellungsprofil über die Lebensdauer der Mine zu gewährleisten. Erz und Abraum werden in jeweils 2,5 bis 10 m hohen Abbauterrassen identifiziert und getrennt abgebaut. Die Erzgrenzen werden mittels Bohrungen zur Gehaltskontrolle, Sprengbohrungen und Quergräben in der Grube identifiziert. Aufbereitung Nach der Veröffentlichung der DFS im November 2018 beauftragte Prospect Lycopodium Minerals Pty Ltd (Australien) mit der Überprüfung der gesamten Verfahrensgestaltung und der metallurgischen Annahmen in der DFS. Die Ergebnisse der Überprüfung hoben hervor, dass zusätzliche metallurgische Variabilitätstests erforderlich sind. In Zusammenarbeit mit Lycopodium Minerals Africa (LMA) schlug Prospect als Ergebnis dieser Überprüfung ein zusätzliches Testarbeitsprogramm vor. PLZ führte mit namhaften südafrikanischen Unternehmen das Testarbeitsprogramm durch und das LMA-Team interpretierte die Ergebnisse zum Zweck der Verfahrensgestaltung. Die für das Testprogramm 2019 verwendeten Proben wurden aus einer Großprobe entnommen, die in der Arcadia-Grube aus dem Hauptpegmatit herausgesprengt wurde. Die Bohrkerne stammten aus den Gruben der Phase 1 und 2 der DFS-Abbaupläne aus dem Jahr 2018. Die Testarbeiten wurden in folgenden Schlüsselbereichen durchgeführt: Verbesserung der Zerkleinerung, Verbesserung der Gravitationsaufbereitung (DMS und Spiralen), Tantalausbringung und Spodumenflotation. Das Erz ist hart, spröde und abrasiv. Die dreistufige Zerkleinerung, die eine Zerkleinerung mit Hochdruck-Mahlwalzen (HPGR, High Pressure Grinding Roll) einschließt, wurde ausgewählt, um die erforderliche Zerkleinerungsgröße von weniger als 3 mm zu erreichen, damit eine ausreichende Freisetzung von Petalit für die Primärausbringung mittels DMS (Dense Media Separation, Schwimm-Sink-Scheiden) erzielt wird. Ein geteiltes DMS-Konzept (grob und fein) mit Vor- und Endanreicherung wurde übernommen. Der Zielgehalt für Petalitprodukte ist 4 % Li2O; wobei 80 % des Petalits aus der DMS die Spezifikation der technischen Qualität