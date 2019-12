Karlsruhe (ots) - Mit dem Sieg über Tottenham Hotspur sicherte sich der FC Bayern München einen weiteren Rekord: Die beste Champions League-Vorrunde jemals. Auch die Tipico Kunden sicherten sich einen Rekord: Gleich reihenweise räumten sie Gewinne ab.Gewinnausschüttung in MillionenhöheDer Grund: Ein Großteil der Kunden sagte die Erfolge von Dortmund, Bayern und Leipzig in der Königsklasse korrekt vorher und freuten sich daher über gute Gewinnauszahlungen. Ein ganz besonderer Weihnachtsbonus, der mit Sicherheit in das eine oder andere Geschenk umgemünzt wird.Die Champions League-Auslosung der nächsten Begegnungen findet am 16. Dezember statt. Die Achtelfinalspiele werden dann im Februar und März 2020 ausgetragen. Dann wartet vielleicht ein weiterer Festtag auf die Tipico Kunden.Pressekontakt:Lisa OberhoferContent ManagerTipico Retail Services GmbHAn der RaumFabrik 35D-76227 KarlsruheFon: +49 (0) 721 509 954 37Mail: lisa.oberhofer@tipico.comOriginal-Content von: Tipico, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61815/4467538