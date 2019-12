Die Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP, saudi-arabische Behörde für Geistiges Eigentum) hat kürzlich eine umfangreiche Inspektionskampagne in verschiedenen Städten und Regionen des Königreichs durchgeführt und nach Geschäften gesucht, die gegen Rechte an geistigem Eigentum (Intellectual Property Rights, IPR) verstoßen, insbesondere gegen das Urheberrecht und die Gesetze zum Schutz von Markenrechten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191212005710/de/

SAIP team during the campaign (Photo: AETOSWire)

Die SAIP warnte davor, bei Werbung, Produktverkauf oder sonstigen Aktivitäten gegen Rechte am geistigen Eigentum zu verstoßen. Sie bekräftigte überdies, dass sie strikte Strafen verhängen wird, um den Schutz des geistigen Eigentums durchzusetzen.

Die Kampagne ergänzte die laufenden Bemühungen der SAIP, die geistigen Eigentumsrechte zu schützen. Sie führte in verschiedenen Städten und Provinzen des Königreichs dazu, dass in zahlreichen Geschäften Geräteverkäufe festgestellt wurden, die gegen das Urheberrecht verstießen. Die illegalen Geräte wurden beschlagnahmt, um angemessene Sanktionen verhängen zu können. Damit sollen der Vertrieb solcher Produkte und ähnliche Rechtsverletzungen eingedämmt werden.

Die SAIP bekräftigte, dass sie strikte Strafen verhängen wird, um den Schutz des geistigen Eigentums zu gewährleisten insbesondere im Zusammenhang mit digitaler und gedruckter Literatur, künstlerischen Produkten und Markenzeichen. Die Inspektion folgte mehreren Aufklärungskampagnen, die von der SAIP in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen durchgeführt wurden, um das Bewusstsein für den Schutz des geistigen Eigentums und für Strafen gemäß den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften zu schärfen.

"Mit der SAIP-Kampagne erweitern wir unsere regelmäßige außerplanmäßige Inspektion öffentlicher Einrichtungen und Geschäfte, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit Produkte vertreiben oder verkaufen, die gegen geistige Eigentumsrechte verstoßen. Wir sind entschlossen, die Grundsätze für die Wahrung der Rechte am geistigen Eigentum und die Bekämpfung von Verstößen gegen diese Rechte im Königreich durchzusetzen", erklärte Yasser Al Dabbasi, Executive Director des Intellectual Property Rights Protection Department (Abteilung zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum) bei der SAIP. "Die SAIP ist entschlossen, in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Regierung und dem privaten Sektor des Königreichs die Aktivitäten von Dienstleistern und Unternehmen zu überwachen, deren Tätigkeiten mit Rechten an geistigem Eigentum im Zusammenhang stehen, um sicherzustellen, dass diese Rechte durch laufende Aufklärungskampagnen und Inspektionen zur Aufdeckung von Verstößen gewahrt bleiben," fügte Al-Dabbasi hinzu.

Die SAIP forderte die Bürger und Einwohner von Saudi-Arabien außerdem auf, die geistigen Eigentumsrechte zu respektieren, indem sie Verstöße unverzüglich über die offiziellen Social Media-Kanälen der SAIP melden: @saipksa, E-Mail an Saip@Saip.gov.sa oder Anruf bei der direkten Kundenservice-Hotline unter 920021421.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191212005710/de/

Contacts:

The Saudi Authority for Intellectual Property

Mohammed Alhassan, 00966920000667

saip@saip.gov.sa