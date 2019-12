BERLIN/SEATTLE (IT-Times) - Der Online-Händler und E-Commerce-Spezialist Amazon.com hat Lizenzen zur Übertragungen von Fußballspielen in der Champions League erworben. Das US-Internetunternehmen Amazon.com Inc. hat Rechte erworben, um Top-Spiele der europäischen Fußball - Champions League in Deutschland...

Den vollständigen Artikel lesen ...