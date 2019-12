Köln (ots) - DeutschlandTrend im ARD-MorgenmagazinMehrheit befürwortet Einführung einer VermögenssteuerDie SPD will sich für die Einführung einer Vermögenssteuer einsetzen, belastet werden sollen Vermögen über 2 Millionen Euro. 72 Prozent der Wahlberechtigten fänden es gut, eine solche Vermögensabgabe einzuführen. Ein Viertel (25 Prozent) ist gegen die Pläne der SPD.Bei den Anhängern der eigenen Partei findet der SPD-Vorschlag großen Anklang. Auch in den Reihen der Linken und der Grünen begrüßen große Mehrheiten die Einführung einer Vermögenssteuer. Unter Anhängern der Union, AfD und der FDP überwiegt zwar ebenfalls die Zustimmung, eine Vermögensabgabe ist aber umstrittener.Vorweihnachtszeit: Zwischen Besinnlichkeit und StressDie Hälfte der Bundesbürger (44 Prozent) empfindet die Vorweihnachtszeit eher als besinnlich, die andere Hälfte (43 Prozent) stresst die Zeit vor Weihnachten.Erwerbstätige und Menschen zwischen 35 bis 49 Jahren erleben die Wochen vor Weihnachten mehrheitlich stressig, für Rentner und über 65-Jährige steht die Besinnlichkeit im Vordergrund. Tendenziell sind Frauen von der Weihnachtszeit etwas gestresster als Männer.Sonntagsfrage: Union gewinnt Stimmen, Grüne verlieren ZuspruchWenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union aus CDU und CSU auf 27 Prozent der Wählerstimmen. Die Grünen wären mit 21 Prozent zweitstärkste Kraft. Für die AfD würden sich 15 Prozent entscheiden, für die SPD 14 Prozent. Die Linke käme auf 8 Prozent der Stimmen, ebenso die FDP.Insgesamt käme die Regierungskoalition aus Union und SPD auf 41 Prozent der Stimmen und hätte damit aktuell keine Mehrheit.Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 5. Dezember 2019 gewinnt die Union zwei Prozentpunkte und die SPD einen Prozentpunkt. Die Grünen verlieren zwei Prozentpunkte, die FDP verliert einen Prozentpunkt. Der Stimmenanteil für AfD und Linke bleibt unverändert.StudieninformationDer DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des "ARD Morgenmagazins". Befragt wurden vom 10. bis 11. Dezember 1.038 Wahlberechtigte.Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5%) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50%) Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter 0172 - 24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden.Die Ergebnisse werden im "ARD-Morgenmagazin" am Freitag, 13. Dezember 2019, veröffentlicht.Die Fragen im Wortlaut:1. Die SPD hat auf ihrem Parteitag am Wochenende beschlossen, sichfür die Einführung einer Vermögenssteuer einzusetzen. Besteuertwerden sollen Vermögen über 2 Millionen Euro. Fänden Sie esgut, eine solche Vermögenssteuer einzuführen oder fänden Siedas nicht gut?2. Empfinden Sie die Vorweihnachtszeit eher als stressig oder eherals besinnlich?3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden SonntagBundestagswahl wäre? SPERRFRISTfür Print, Online und elektronische Medien:Donnerstag, 12. Dezember 2019, 23.55 UhrFür Nachrichtenagenturen: frei mit Übernahme des SperrfristvermerksVerwendung nur mit Quellenangabe "DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin"Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon (0221) 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deTwitter.com/WDR_PresseFotos finden Sie unter ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4467412