Der Konsumgüterkonzern Henkel macht sich für das Geschäftsjahr 2020 auf einen Gewinnrückgang gefasst.Nachdem der Konsumgüterkonzern am Abend die Erwartungen an das laufende und das kommende Jahr gedämpft hatte, knickten die Aktien auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 6 Prozent auf 88,50 Euro ein. So tief standen die Papiere zuletzt Ende August.Die Prognose des Konzerns für 2020 liege unter den Markterwartungen, teilten die Düsseldorfer mit. Während Henkel vz in den Bereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...