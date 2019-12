Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Klimakompromiss beim EU-Gipfel in Brüssel als "großen Fortschritt" bezeichnet. "Ich bin unter den gegebenen Umständen recht zufrieden", sagte sie in der Nacht zum Freitag nach Abschluss des ersten Gipfeltages in Brüssel. "Es gibt keine Spaltung Europas in verschiedene Teile sondern es gibt einen Mitgliedstaat, der noch etwas Zeit braucht, um zu überlegen, wie das implementiert wird. Aber ich denke, wir haben eine gute Aussicht auf einen guten Erfolg."

Zuvor hatte EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mitgeteilt: "Einigung auf Klimaneutralität bis 2050". Das bedeutet, dass bis dahin alle Treibhausgase vermieden oder gespeichert werden müssen. Merkel sagte, Polen habe sich noch nicht darauf verpflichten können, wie die Umsetzung stattfinden solle.

Der EU-Gipfel wolle im Juni kommenden Jahres darauf zurückkommen, sagte Merkel. Bis dahin sei man möglicherweise auch mit der Planung des mittelfristigen EU-Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027 weiter./hrz/DP/zb

AXC0017 2019-12-13/01:39