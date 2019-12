Im Rahmen ihrer Rolle als Markenbotschafterin für Crocs hat Chopra Jonas eine Partnerschaft zwischen der legendären Schuhmarke und UNICEF geschlossen. Beide werden sich jetzt zusammentun, um unterversorgte Schulkinder in Belize zu unterstützen.

Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX) hat in Partnerschaft mit UNICEF Goodwill Ambassador Priyanka Chopra Jonas heute bekanntgegeben, dass im Laufe des nächsten Jahres über UNICEF 50.000 Paar Crocs Classic-Clogs an unterversorgte Schulkinder in Belize gespendet werden. Diese wohltätige Spende trägt zu der Mission der Schauspielerin bei, Kindern auf der ganzen Welt zu helfen und ihnen mehr Chancen auf Bildung zu bieten.

In partnership with UNICEF Goodwill Ambassador and Crocs Global Brand Ambassador Priyanka Chopra Jonas, Crocs recently donated 25,000 pairs of Classic Clogs to underserved school children in Belize through UNICEF. This is the first of two donations to be made to this region through this partnership. A total of 50,000 pairs will ultimately be donated over the next year. (Photo: Business Wire)

Crocs hat kürzlich bekanntgegeben, dass die preisgekrönte Schauspielerin, Aktivistin und Unternehmerin Priyanka Chopra Jonas Markenbotschafterin für die Marketingkampagne des Unternehmens für 2020 "Come As You Are" ("Komm so, wie du bist") wird. Ein besonderes Element der Partnerschaft ist diese Zusammenarbeit, bei der gemeinsam UNICEF unterstützt wird.

"Bei Crocs sind wir überzeugt, dass ein bequemer Stand in den eigenen Schuhen ein erster Schritt zu hochwertiger Bildung ist", sagte Heidi Cooley, Vice President of Global Marketing bei Crocs. "Wir hoffen, mit dieser Spende Schuhe an mehr als die Hälfte der Schüler und Schülerinnen liefern können, die in Belize Grundschulen und weiterführende Schulen besuchen, und gleichzeitig die finanzielle Belastung für deren Familien zu reduzieren."

"Als weltweite Botschafterin für UNICEF widme ich mich der Aufgabe, Organisationen miteinander in Verbindung zu bringen, die zusammen einen großen positiven Einfluss auf die Kinder der ganzen Welt haben können", sagte Priyanka Chopra Jonas. "Diese Zusammenarbeit mit Crocs beim Verteilen von mehr als 50.000 Paar Classic Clogs des Unternehmens wird einen enormen Einfluss auf Schulkinder in Belize haben. Hürden für die Bildung werden damit abgebaut. Es werden soziale und Mitschüler-bedingte Stressfaktoren gemindert, die auftreten können, wenn man grundlegende Ressourcen des täglichen Lebens nicht zur Verfügung hat, die viele als selbstverständlich betrachten."

Hürden für die Bildung sind in Belize etwa Armut, Behinderungen, später Einstieg und unzureichende Vorbereitung auf die Grundschule sowie andere Faktoren. Im November besuchten Mitglieder von UNICEF USA und Crocs Belize. Sie verteilten dort die ersten 25.000 Paar Crocs den ersten der zwei Teile dieser Spende an Schüler und Schülerinnen. Ein Video, in dem diese Reise dokumentiert ist und man den positiven Effekt der Spende direkt sehen kann, finden Sie unter diesem Link.

"UNICEF USA ist dankbar für die großzügige Schuhspende von Crocs. Dies hilft, eine der Hürden abzuschaffen, die dem Schulbesuch in Belize im Wege stehen, insbesondere während der Vorschulerziehung", sagte Gabriella Morris, Senior Vice President of Strategic Partnerships bei UNICEF USA. "Bildung ist von essentieller Bedeutung dafür, dass Kinder ihr volles Potential leben können, und gemeinsam können wir dazu beitragen, dass jedes Kind die Chance auf hochwertige Bildung bekommt."

Über Crocs, Inc.

Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX) ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Freizeitschuhen für Frauen, Männer und Kinder. Crocs kombiniert Komfort und Stil mit einer Qualität, die die Kunden kennen und schätzen. Das proprietäre Croslite-Material von Crocs, eine Technologie für Schuhe aus Formschaum, wird für weitaus größten Teil der Crocs-Kollektion verarbeitet. Es bietet außergewöhnlichen Komfort mit jedem Schritt.

Im Jahr 2019 erklärt Crocs: Individueller Ausdruck und Komfort schließen sich nicht aus. Mehr über Crocs oder über unsere weltweite Kampagne Come As You Are erfahren Sie auf www.crocs.com, oder folgen Sie @Crocs auf Facebook, Instagram und Twitter.

Über UNICEF

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (United Nations Children's Fund, UNICEF) setzt sich in mehr als 190 Ländern und Territorien dafür ein, das Kinder an erster Stelle stehen. UNICEF hat zur Rettung von mehr Kinderleben beigetragen als irgendeine andere humanitäre Organisation u. a. mit medizinischer Versorgung und Immunisierungen, sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen, Ernährung, Bildung und Katastrophenhilfe. UNICEF USA unterstützt die Arbeit von UNICEF über Spendensammlungen, Interessenvertretung und Bildung in den USA. Gemeinsam arbeiten wir auf den Tag hin, an dem kein Kind mehr aufgrund vermeidbarer Ursachen stirbt und jedes Kind eine sichere, gesunde Kindheit hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.unicefusa.org.

