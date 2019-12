Mit dem Hype um digitale Assets gehen gleichzeitig auch Schattenseiten einher, die seit Jahren immer wieder tiefe Löcher in die Kassen von Krypto-Marktplätzen reißen und ein schlechtes Licht auf Kryptowährungen werfen.? Zahlreiche Krypto-Hacks in 2019 ? Binance, Cryptopia & Co. betroffen ? Hacker erbeuten insgesamt mehrere Millionen US-DollarDurch ihren anonymen Aspekt und dezentralen Charakter ziehen Kryptowährungen - seit der Entstehung von Urgestein Bitcoin - immer mehr Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...